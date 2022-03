LIVE | Wereldbekerfinales in Thialf: Miho Takagi maakt favorietenrol 1000 meter waar, Bowe wint klassement

En weer is het raak voor Ineke Dedden op het natuurijs van Lulea: ‘Niet winnen ONK is klein minpuntje’

Met haar derde zege in de derde Grand Prix-wedstrijd staat er deze dagen geen maat op Ineke Dedden op het natuurijs van Lulea. De marathonschaatsster uit Wanneperveen is oppermachtig in Zweeds Lapland. Alleen in het Open Nederlands kampioenschap wist ze niet te winnen.

3 maart