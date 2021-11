LIVE | Wereldbekerseizoen wordt afgetrapt in Polen door Jutta Leerdam en Femke Kok

Nog steeds zorgen om toekomst Thialf: ‘topschaat­sers sturen noodoproep aan Den Haag’

Een groep succesvolle (ex-)topschaatsers heeft maandag een noodoproep aan Den Haag gestuurd om ijsstadion Thialf van de ondergang te redden. De brief, in handen van De Telegraaf, is onder anderen ondertekend door Sven Kramer, Ireen Wüst, Rintje Ritsma en Mark Tuitert. Volgens de schaatsers is er dringend geld nodig, anders dreigt het belangrijkste schaatsstadion van Nederland zijn deuren te moeten sluiten.

26 oktober