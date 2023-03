LIVE WK afstanden | 5000 meter als slotafstand in Thialf: wat kunnen Irene Schouten en Sanne in 't Hof?

De vierde en laatste dag van de WK afstanden in Thialf is bijna voorbij. Op de tien kilometer won Davide Ghiotto op indrukwekkende wijze. De zilveren medaille was voor Jorrit Bergsma, terwijl Patrick Roest na een ineenstorting naast eremetaal greep Antoinette Rijpma-de Jong veroverde de wereldtitel op de 1500 meter voor vrouwen na een soevereine race. Op de 1500 meter bij de mannen voltooide Jordan Stolz een hattrick, nadat hij ook al wereldkampioen werd op de 500 én 1000 meter. Kjeld Nuis pakte zilver, Thomas Krol brons. De laatste afstand: de 5000 meter voor vrouwen, met Irene Schouten en Sanne in 't Hof als Nederlandse troeven. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.