LIVE WK afstanden | Jorrit Bergsma leidt halverwege tien kilometer in Thialf, Patrick Roest later op het ijs

De vierde en laatste dag van de WK afstanden in Thialf is aangebroken. Antoinette Rijpma-de Jong veroverde de wereldtitel op de 1500 meter voor vrouwen na een soevereine race. Op de 1500 meter bij de mannen voltooide Jordan Stolz een hattrick, nadat hij ook al de wereldtitel greep op de 500 én 1000 meter. Kjeld Nuis pakte zilver, Thomas Krol brons. De volgende afstand: de 10.000 meter. Patrick Roest en Jorrit Bergsma strijden namens Nederland om de medailles. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.