LIVE | Wüst beste Nederlandse op 500 meter met vierde plek

Wereldre­cord Ganna op achtervol­ging bij WK

28 februari De Italiaanse wielrenner Filippo Ganna heeft bij de WK baanwielrennen in Berlijn zijn eigen wereldrecord op de individuele achtervolging verbeterd. Op de snelle piste van het Velodrom in de Duitse hoofdstad kwam Ganna in de kwalificaties tot een tijd over 4 kilometer van 4.01,934. Hij was daarmee 1,7 seconde sneller dan zijn eerste belager, de Amerikaan Ashton Lambie.