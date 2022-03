Liverpool voert druk op Manchester City verder op na jubileumtreffer Salah

Sven Kramer ontvangt koninklij­ke onderschei­ding bij afscheid

Sven Kramer is bij zijn afscheid in Thialf in Heerenveen onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De 35-jarige Fries kreeg de onderscheiding van minister van Sport Conny Helder voor zijn “unieke” verdiensten in de sport.

15:47