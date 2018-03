Nuis wint 1000 meter en kruipt naar Lorentzen, Verbij derde in klassement

Ter Mors jaagt op Kodaira: 'Het wordt nog spannend'

13:04 Jorien ter Mors heeft de eerste dag op de WK sprint in China met een goed gevoel afgesloten. Na de 500 meter dacht ze nog dat de Japanse schaatsster Nao Kodaira al min of meer zeker was van titelprolongatie: 37,23 tegen 37,97. Op de 1000 meter maakte Ter Mors echter veel goed: 1.14,62 tegen 1.15,68. Het verschil na twee afstanden bedraagt nu nog maar 0,21 seconde. ,,Het gaat nog spannend worden'', gaf Ter Mors bij de NOS toe.