Michel Mulder snelt naar zilver op 500 meter

Joeskov deelt tikje uit aan Verweij, brons voor Bosker

18:21 Denis Joeskov heeft de 1500 meter gewonnen bij de wereldbekerwedstrijd in Erfurt. De Rus klopte in 1.45.33 in een rechtstreeks duel Koen Verweij (1.46.36), die vierde werd. De Noor Sverre Lunde Pedersen werd tweede in 1.45.76. Marcel Bosker pakte brons in 1.46.28.