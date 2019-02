Moerasjov verrast alle favorieten op 500 meter

Moerasjov zegevierde met een baanrecord: 34,22. Lorentzen pakte wel het zilver in 34,35 en het brons was voor de Rus Viktor Moesjtakov (34,43). Koelizjnikov haalde niet eens het podium. Hij werd slechts zevende (34,53). Ronald Mulder zette in de eerste rit een hoopgevende tijd neer: 34,50. Dat was echter niet genoeg voor zijn eerste WK-medaille. De Nederlandse kampioen op de 500 meter belandde op de zesde plaats in de eindstand.

Lorentzen kon als olympisch kampioen op de 500 meter net niet pieken in Inzell. Hij presteerde het hele seizoen vrij teleurstellend, met onder meer de dertiende en elfde plaats bij de wereldbeker vorig weekeinde voor eigen publiek in Hamar. In Inzell viel hij de leidende tijd van Moerasjov vol overgave aan, maar kwam net tekort. In de laatste rit kon tweevoudig wereldkampioen Koelizjnikov de verwachtingen niet waarmaken. Hij was in Hamar nog twee keer de snelste op de 500 meter.



Moerasjov won dit seizoen niet één wereldbekerrace op de kortste afstand. De 26-jarige Rus veroverde zijn eerste grote individuele prijs in zijn loopbaan. Bij de vorige WK afstanden in Gangneung in 2017 pakte hij brons.