Mysterie eindelijk ontrafeld: ‘zwabbervoet’ van Gerard Kemkers kwam door neurologische afwijking

De KNSB zegt nu: eigen schaatsers eerst, weg met die im­port-Frie­zen

Columnist Arjan Schouten schrijft over de schaatsrel die deze week ontstond nadat bekend werd dat buitenlandse schaatsers niet meer welkom waren in de topsporturen van Thialf. ,,Internationaal natuurlijk niet zo’n handig signaal. Reken maar dat Nederland niet vooraan staat, als volgende keer de trainingsuren in Erfurt, Inzell of Calgary verdeeld moeten worden.”