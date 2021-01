N'tab wint 500 meter in Thialf, Verbij valt opnieuw

De Canadees Laurent Dubreuil eindigde als tweede in 34,65. De Rus Roeslan Moerasjov pakte brons met een tijd van 34,66. Kai Verbij ging in de laatste rit onderuit in de eerste buitenbocht. De tweevoudig Europees sprintkampioen viel vorig weekeinde ook al bij de EK sprint. Hij verloor toen op de eerste 500 meter op het rechte stuk zijn evenwicht, waardoor hij meteen was uitgeschakeld.



Wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov smakte in de rit voor Verbij ongeveer op hetzelfde punt eveneens tegen het ijs. De gevreesde Rus ontbrak vorig weekeinde nog bij de EK sprint. Ronald Mulder reed de vijfde tijd (34,74). Hein Otterspeer eindigde als zevende in 34,77. Lennart Velema belandde met een persoonlijk record van 34,89 op de elfde plek.