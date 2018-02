Na Bekkering stopt ook De Vries aan einde van seizoen

Verbij naar WK sprint, Ntab reserve

28 januari Kai Verbij is vanavond door schaatsbond KNSB aangewezen voor de WK sprint. Daarmee verdringt Verbij zijn ploeggenoot Dai Dai Ntab, die met zijn winst op de NK sprint eigenlijk als derde en laatste rijder geplaatst was voor het mondiale toernooi, dat in maart in China wordt verreden.