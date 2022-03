Na Michel Mulder stopt ook tweelingbroer Ronald Mulder met schaatsen

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Het zou zomaar kunnen dat ik stop", zei Mulder in december nadat hij een ticket voor de Olympische Spelen misliep. Destijds wilde hij het besluit nog niet direct nemen. ,,Op dit niveau is het niet voldoende. Als ik op dit niveau door zou rijden, zou het zomaar kunnen dat ik stop”, zei de schaatser van Reggeborgh.

Mulder plaatste zich in 2009 als tweede op de 500 meter voor de Spelen van Vancouver. Daar werd hij bij zijn olympische debuut elfde. Vier jaar later pakte hij brons achter zijn broer Michel Mulder, die Jan Smeekens met enkele honderdsten van een seconden aftroefde in de strijd om het goud. Op het OKT in 2017, voor de Spelen van Pyeongchang, was Ronald Mulder verreweg de snelste, maar op de Spelen in Zuid-Korea zelf bleef hij steken op de zevende plaats.