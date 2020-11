Na Wüst, Kramer en Schouten meldt ook Achtereekte zich af voor NK allround

Video Thomas Krol pakt opnieuw de dubbel

1 november Thomas Krol heeft bij de NK afstanden opnieuw de dubbel op de middellange afstanden gepakt. De 28-jarige schaatser van Jumbo-Visma was in het lege Thialf ook weer de beste op de 1000 meter. Hij zegevierde in een tijd van 1.08,02. Ploeggenoot Kai Verbij eindigde kort achter hem als tweede: 1.08,17. Olympisch kampioen Kjeld Nuis, net hersteld van het coronavirus, veroverde brons met een tijd van 1.08,27.