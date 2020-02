Naar Calgary voor de sfeer, maar naar Salt Lake City voor de records

Door Pim Bijl



De speciaal voor de Olympische Spelen aangelegde Olympic Oval van Calgary verwierf meteen faam in 1988. Yvonne van Gennip werd de koningin van de Spelen met drie gouden medailles. De indoorbaan bleek snel, de omstandigheden goed door de ligging, op 1105 meter boven zeeniveau. Sindsdien sneuvelde een duizelingwekkende hoeveelheid wereldrecords in Calgary. De teller staat op 128 (!).



Daarvan staan nog slechts twee wereldrecords op klassieke individuele afstanden overeind: de in maart vorig jaar gereden 3.53,31 op de 3000 meter en de 6.42,01 op de 5000 meter door Martina Sablikova. Iets verder kijkend zijn bijvoorbeeld ook de beide records op de teamsprint in Calgary gevestigd. Verder is het Salt Lake City wat de klok slaat.



De Utah Olympic Oval, gebouwd voor de Winterspelen van 2002, heeft de hegemonie totaal overgenomen. Het is de reden dat voor nieuwe records vooral naar de WK afstanden van komende week wordt uitgekeken. De baan in Salt Lake City ligt dan ook nog even hoger met 1425 meter boven zeeniveau dan die in Calgary. ,,Het verschil in hoogte is eigenlijk de enige verklaring”, zegt Jochem Uytdehaage, die in 2002 goud won op de 5000 en de 10.000 meter.