Nederlandse mannen vallen tegen op 500 meter, winst Boisvert-Lacroix

De Canadees Alex Boisvert-Lacroix veroverde goud met een tijd van 34,31. De Zuid-Koreaan Cha Min-kyu was éénduizendste van een seconde langzamer.

Kai Verbij (negende in 34,533), Hein Otterspeer (tiende in 34,538), Dai Dai Ntab (dertiende in 34,69) en wereldkampioen Jan Smeekens (zestiende in 34,80) konden in al het sprintgeweld op de Olympic Oval niet goed meekomen.

Mulder won bij de vorige wereldbeker in Noorwegen de tweede 500 meter. Hij behaalde brons op de tweede sprintrace tijdens de eerste wereldbeker in Heerenveen.