Nederlandse schaatsers pakken goud op eerste teamsprint ooit op WK

Loting Roest op 5000 meter in laatste rit, Kramer treft Italiaan

6 februari Patrick Roest komt bij de WK afstanden in Inzell op de 5000 meter in de laatste race in actie. De regerend wereldkampioen allround rijdt morgen in de tiende rit tegen de Duitser Patrick Beckert. Voor Roest (23) wordt het zijn eerste optreden bij dit toernooi op deze afstand. Hij is Nederlands kampioen op de 5 kilometer.