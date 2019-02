Nederlandse schaatssters winnen zilver op de achtervolging, goud voor Japan

Als eerste kopvrouw deed Wüst goed werk, waarna ook De Jong als gangmaker veel arbeid verzette. WK-debutante Beune liet zich slechts even vooraan zien. Het ging Wüst soms niet hard genoeg, waardoor ze rijdend op de tweede of derde positie een paar keer duidelijk moest inhouden. Bij Japan verliep het samenspel beter, al konden de olympische kampioenen pas in de laatste ronde echt het verschil met Oranje maken (29,6 tegen 30,0).



Nederland is vijfvoudig wereldkampioen op dit onderdeel, dat in Inzell voor de elfde keer op het WK-menu staat. Wüst was alle vijf keren van de partij, De Jong had een aandeel in twee wereldtitels.