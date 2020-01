Nederlandse titel voor De Jong, Wijfje pakt WK-ticket

Melissa Wijfje had in Thialf ook alle reden tot juichen. Zij verzekerde zich met de derde tijd op de 5000 meter (7.04,47) van de tweede plaats in het eindklassement. Daardoor mag Wijfje met Ireen Wüst, die in Heerenveen alleen op zaterdag meedeed aan de NK sprint, en De Jong deelnemen aan de WK allround eind februari in Hamar.



De onttroonde titelhoudster Carlijn Achtereekte won de 5000 meter met een tijd van 6.56,46. Ze pakte daardoor brons in het eindklassement.