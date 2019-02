Nederlandse vrouwen buiten podium op 500 meter, Kodaira soeverein

Letitia de Jong was de beste Nederlandse op de tiende plek (38,30). Janine Smit eindigde als elfde (38,48). Nederlands sprintkampioene Jutta Leerdam meldde zich af voor Hamar wegens lichte liesklachten.



Het 20-jarige schaatstalent van Team IKO hoopt bij WK afstanden in Inzell, die donderdag beginnen, voor een verrassing te zorgen. Ze komt in Zuid-Duitsland zowel op de 500 als op de 1000 meter in actie. De Jong en Smit rijden op de WK individueel alleen de 500 meter. Met Leerdam komen beiden ook uit op de teamsprint, die in Inzell voor de eerste keer op het WK-programma staat.



Morgen rijden de vrouwen de tweede 500 meter. Bekijk hier alle uitslagen van het wereldbekerweekend in Hamar.