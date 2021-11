Nederlandse vrouwen weer ver verwijderd van podium op 500 meter

De Amerikaanse Erin Jackson was opnieuw de beste. Ze reed met een tijd van 37,55 opnieuw een baanrecord in Tomaszów Mazowiecki. Ze was 0,08 seconde sneller dan Angelina Golikova uit Rusland. Het brons ging naar olympisch kampioene Nao Kodaira uit Japan.



Jackson zegevierde vrijdag met een recordtijd van 37,61. Ze behaalde in Polen haar eerste wereldbekeroverwinningen. Kok eindigde vrijdag tijdens de eerste 500 meter op de elfde plek (38,36). Leerdam belandde op de eerste racedag met 38,52 op de twaalfde plaats. Voskamp reed vrijdag in de B-divisie de derde tijd (38,64).