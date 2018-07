Nieuwe sponsor en ploeg voor Ireen Wüst

Dat meldt de NOS. Met Wüst en Visser hebben ook Marcel Bosker, Lotte van Beek, Jos de Vos, Louis Hollaar en Marwin Talsma onderdak gevonden bij team Infestos. Zij tekenen allen voor vier jaar.



Hoofdcoach Peter Kolder wordt bij de ploeg ondersteund door assistent Wouter Olde Heuvel, die hersteld is van de hersenbloeding die hem in mei trof. ,,Wüst is een talent geweest. Maar ze brandt nog van ambitie, dus in die zin is het nog steeds een talent", zegt Kolder op de website van de NOS. ,,Dat is ook de reden dat ze in dit team zit. Ze kan de anderen helpen om op niveau te komen. Wüst kan mensen bij de hand nemen. Die rol krijgt ze in het team."



Tekst gaat verder onder de foto.