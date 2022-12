NK allround en NK sprint | Alle uitslagen en klassementen

Patrick Roest wint 5000 meter bij wereldbe­ker in Stavanger, Marijke Groenewoud pakt brons op 1500 meter

Patrick Roest heeft de 5000 meter bij de wereldbeker langebaanschaatsen in het Noorse Stavanger gewonnen. De 26-jarige Nederlander klokte een tijd van 6.20.56 en was daarmee bijna een seconde sneller dan de Italiaan Davide Ghiotto. De bronzen medaille was voor de 21-jarige Beau Snellink.

