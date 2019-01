‘Nog zo’n dag en ik win met twee vingers in m’n neus’

Door Arjan Schouten Ze zei het zonder een spoortje twijfel op haar gezicht, na winst op de 500 en de 1000 meter. ,,Nog zo’n dag en ik denk dat ik morgen met twee vingers in mijn neus win”, beweerde de 20-jarige Jutta Leerdam in de catacomben van ijspaleis Thialf, waar titelverdediger en concurrente Letitia de Jong weinig kon met die stoere teksten van haar Westlandse ploeggenote. ,,Twee vingers in je neus? Ik zou het niet doen. Krijg je een rare neus van”, reageerde De Jong, die echter ook wel moet hebben beseft dat Leerdam met een uitstekende uitgangspositie haar bed op zal zoeken. Nog niet eerder reed ze een NK sprint bij de senioren en morgen start ze zomaar met een marge van 0,38 op de 500 meter. ,,Een lekker beginnetje zo’‘, vervolgde ze haar verhaal. ,,Prima eerste dag zo. Ik mag niet klagen. Ik sta er wel lekker voor zo. En helemaal foutloos ging het niet, het kan nog beter. Doe ik dat morgen, dan kan ik helemaal een gat slaan. Er moet wel iets misgaan nu, wil ik het nog vergooien. Wat raar zou zijn, omdat ik wel in vorm ben. Als ik gewoon doe wat ik moet doen, moet het wel goed komen.” Tekst gaat verder onder de foto...

Otterspeer

Ferme taal uit de mond van de 20-jarige Leerdam. Heel andere teksten sprak de tien jaar oudere Hein Otterspeer, die na één dag leidt bij de mannen. Hij was al eens sprintkampioen in 2012, maar ook drie keer tweede en één keer derde. Als geen ander weet de routinier van Jumbo-Visma dat een eerste dag nul garanties biedt. Hoe rap z’n 1000 meter ook ging in 1.08,05. ,,Een toptijd, zo vaak heb ik die nog niet gereden. En ik wil heel graag naar WK sprint, dus moet ik hier kampioen worden. Maar daarvoor moet ik nog een dag,” aldus Otterspeer, die een slepende rugblessure eindelijk achter zich gelaten lijkt te hebben. ,,Je zal mij niet horen zeggen dat ik met twee vingers in m’n neus ga winnen hier. Dat zijn teksten die niet bij me passen. Ik weet wat ik morgen moet doen. Ga met een voorsprong de dag beginnen. Een goede 500 meter rijden en dan weten we meer.”