Ntab geniet weer op het ijs: ‘Ik vond het plezier terug door gewoon lekker te schaatsen’

Ntab pakt overtui­gend goud op 500 meter bij NK afstanden in Thialf

27 december Dai Dai Ntab heeft bij de NK afstanden in Heerenveen de 500 meter gewonnen. De sprinter van Team Reggeborgh zegevierde in Thialf in een ijzersterke tijd: 34,37 seconden. Dat was de derde tijd ooit op deze afstand in Thialf.