Nuis en Verweij melden zich op NK af voor 1500 meter

video Roest verslaat Kramer op 5000 meter bij NK afstanden: ‘Hoop dat mensen thuis hebben genoten’

18:28 Patrick Roest heeft voor het derde jaar op rij de Nederlandse titel veroverd op de 5000 meter. De drievoudige wereldkampioen allround was bij de NK afstanden in Thialf opnieuw een klasse apart. Hij finishte in de laatste race in een tijd van 6.10,16.