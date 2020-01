Nuis: Ik heb mezelf in een moeilijk parket gebracht

VideoHij had zijn terugkeer op het ijs na zes weken afwezigheid iets anders voorgesteld. Na tijdsverlies en een 1000 meter in z’n eentje moét Kjeld Nuis morgen vol in de aanval voor de Nederlandse sprinttitel.

Door Arjan Schouten



Niet Kjeld Nuis, maar Ronald Mulder vertrok verrassend als klassementsleider uit Thialf na dag één van de NK sprint. En meer dan wie ook was vooral Nuis zelf daar nogal verbaasd over. ,,Ik had me deze dag echt heel anders voorgesteld”, klonk het uit de mond van de olympisch kampioen van Jumbo-Visma, die op de tweede 500 meter morgen met een achterstand van 0,34 seconde op Mulder start.

Natuurlijk ontbeerde het hem aan wedstrijdritme, zijn laatste race was begin december. En natuurlijk hielp ook die hoge koorts die een streep zette door de NK afstanden niet mee. Maar Nuis was juist naar Heerenveen gekomen om een streep te zetten onder de laatste weken, waarin zijn naam vooral werd genoemd in combinatie met die aanwijsplekken voor de WK afstanden die hij kreeg. ,,Maar daar ga ik niks meer over zeggen”, klonk het resoluut, toen hij na zijn twee races in de catacomben van Thialf voor de camera’s verscheen. ,,Ik ben hier om over mijn races te praten… En die gingen slecht.”

‘Poeptijd’

Voorafgaand geloofde hij er nog heilig in dat alles ondanks ritme wel goed zou komen. Puur op ervaring moest dat ene overgebleven ticket voor de WK sprint te bemachtigen zijn, geloofde hij. Maar toen kwam die 1000 meter. Hein Otterspeer, zijn directe concurrent in de slotrit van de kilometer, werd met twee valse starts zelfs uit het toernooi geschoten. ,,Dat is allemaal helemaal niks. Drie keer naar de lijn toe, op zo’n 1000 meter. Alleen rijden. Dat mag allemaal geen excuus zijn, ik moet het ook in m’n eentje kunnen. En ik win nu ook in m’n eentje, zes tienden voor de rest. Allemaal heel leuk. Maar gewoon in een poeptijd.”

Zo noemde hij de winnende 1.08,88. En voor de 35,47, goed voor een zesde plaats op de 500 meter, was hij niet veel milder. ,,Die verprutste ik al in m’n eerste bocht, waar ik te gehaast een paar tienden liet liggen. Dat was anders geen 34’er geweest, maar de schade had ik daar wel wat kunnen beperken.”

Mulder knoopte aan de 34,86 een 1.09,42 vast en gaat morgen opnieuw eerst tijd winnen, beseft Nuis. ,,Als Ronald weer bij me wegrijd op de 500 meter, dan moet ik een gigantische 1000 meter rijden. En hij moet in elkaar zakken. En daar baal ik gewoon van. Dit had allemaal veel beter gemoeten. Ik voelde me top, mijn voorbereiding was goed. Dan is dit gewoon een ontzettende domper.

,,Ik ga er morgen alles aan doen om tijd proberen terug te winnen”, besluit Nuis, die nog altijd gelooft in het laatste WK sprint-ticket. ,,Maar ik heb mezelf wel in een moeilijk parket gebracht.”