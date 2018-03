Nuis 'vliegt' naar wereldrecord: 93 kilometer per uur

100 kilometer per uur, Nuis hoopt in illuster rijtje wereldrecords te komen

26 maart Of het reëel is weet hij niet, maar ‘100 is een magisch getal’, zei Kjeld Nuis in een vooruitblik op zijn snelheidsrecordpoging op schaatsen die deze week in Zweden plaatsvindt. De hoogste snelheid in het schaatsen op een 400-meterbaan zonder auto en windscherm en met bochten ligt vooralsnog net boven de 60 kilometer per uur. Een overzicht van de –officieel- hoogst gemeten snelheden in andere sporten.