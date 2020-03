Ook in Hamar is er een stukje Paulien te vinden

Door Lisette van der Geest



Ireen Wüst is goed in veel, maar ze is belabberd in één ding dat nota bene haar moeder haar opdroeg: ze moet meer genieten. Dus staat de vijfvoudig olympisch kampioene net voorbij de ingang van het Vikingskipet alweer opgewekt te praten over de wereldbekerfinale van volgend weekeinde. Veelvraat Wüst heeft nog steeds niet genoeg, al heeft ze er dan net een zevende wereldtitel allround bij.



Ze wint met overtuiging, met schijnbaar gemak. ,,Maar het is niet zo makkelijk als het eruitzag”, verzekert Wüst (33). Neem de 5000 meter: soms is het een helletocht, soms valt het mee, nooit is het fijn. En dan was het ook nog eens een jaar geleden dat ze voor het laatst die afstand reed. ,,Maar voor zover de 5000 meter makkelijk kan gaan, ging deze echt lekker.”