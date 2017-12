Opnieuw kanker geconstateerd bij marathonschaatser Mesu

,,De komende tijd zal mijn focus niet meer liggen op het winnen van een 200 kilometer, maar op het overwinnen van mijn eigen lichaam, wat me toch wel weer een beetje verraden blijkt te hebben'', meldt hij in een openhartig bericht op Facebook.



Mesu werd in 2013 al eens getroffen door kanker. Hij kwam er bovenop en knokte keihard om weer op hoog niveau te kunnen schaatsen. Daar slaagde hij in. Hij won zelfs in 2016 de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, een jaar na de zege van zijn broer Erwin. Onlangs hoorde hij echter dat hij opnieuw melanomen in zijn lichaam heeft.



,,De wetenschap heeft niet stilgestaan en er zijn nieuwe methoden om deze ziekte te behandelen'', blijft hij positief. ,,Gisteren, een dag na het slechte nieuws, werden we al gebeld of we direct in de auto konden stappen, want we hadden dezelfde dag nog een afspraak met de internist. Er was gelukkig ook nog een beetje goed nieuws.''