Opnieuw klachten over ijs Thialf

Vorige week twitterde olympisch kampioen Nuis een foto van de buizen van zijn schaatsen waarop vlekken waren te zien. Volgens zijn ploeg waren de problemen ontstaan omdat de zuurgraad van het water zou zijn aangepast. IJsmeester Beert Boomsma gaf toe dat hij iets met het ijs had gedaan om het op een beter niveau te krijgen, maar dat het ijs zou worden hersteld. Volgens De Vries is dat echter niet gebeurd.



,,De maat is een keer vol. We beginnen er elke keer weer over, maar we zien geen verbetering. Dit is geen topsportwaardig ijs. Erken het probleem, zoek de juiste mensen, desnoods expertise van andere ijsmeester(s) en DOE er wat aan. Dit is Thialf onwaardig'', aldus een boze De Vries op zijn twitteraccount.