Orie dient protest in tegen diskwalificatie Nuis: ‘Nog geen duidelijk bewijs’

Bij het nemen van de eerste binnenbocht tikte Nuis tenminste één blokje aan. ,,Je ziet inderdaad twee blokjes over het ijs schieten, maar je ziet op de tv-beelden niet dat hij over de lijn gaat met zijn schaats’', legde Orie uit. ,,Volgens de dienstdoende scheidsrechter hadden twee baanarbiters dat dan weer wel gezien. Op de tv-beelden kunnen we die twee echter lastig terugvinden. Wij zagen ze niet. Daarom hebben we nu een protest ingediend. We hebben moeite met de bewijslast.’'