Otterspeer verlost van fysieke problemen: ‘Ik heb aan stoppen gedacht’

Bergsma na afgenomen titel: ‘Had gehoopt op sportief verstand van de jury’

1 november Hij was kwaad, teleurgesteld en baalde ontzettend. Jorrit Bergsma dacht zondagmiddag Nederlands kampioen te worden op de 10 kilometer, maar hoorde even later dat hij gediskwalificeerd was voor een verkeerde wissel met Marwin Talsma. Die greep daardoor, ook tot zijn eigen verrassing, de titel.