Overtuigende start Jorien ter Mors met puike zege op 500 meter

Dubbel gevoel Jarenlange droom van Irene Schouten komt uit met Nederland­se titel

31 oktober Noem het weekend van Irene Schouten (28) gerust dubbel: gisteren, tijdens de eerste dag van de NK afstanden - waar zij zesde werd op de 1500 meter - kreeg ze het bericht dat het verzorgingstehuis van haar moeder per direct gesloten is voor bezoek, een dag later verovert ze haar eerste nationale schaatstitel op een klassieke afstand.