Overwinning voelt voor Verbij niet als overwinning

Door Rik Spekenbrink



Verbij klaagde over het ijs. Omdat eerst een 1000 meter vrouwen was gereden en hij in de laatste rit van de mannen zat, was het beste er vanaf. ,,De tijden vallen me ook iets tegen, eerlijk gezegd. Niemand reed een vlekkeloze race.”



Het Team Plantina van Verbij kiest er in tegenstelling tot veel andere ploegen niet voor om nu op trainingskamp te gaan. De sprinters gaan door naar Salt Lake City, voor de volgende wereldbeker. ,,Het is een risico”, erkent Verbij. ,,Het reizen, de jetlag en de kans om ziek te worden door een lagere weerstand die je na een race hebt, maken het niet helemaal zonder gevaar. Maar wij vinden het zonde om niet naar Salt Lake te gaan als je met de ploeg in vorm bent.''