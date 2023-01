Patrick Roest moet heel diep gaan voor tweede titel op EK allround: ‘Heb het mezelf onnodig moeilijk gemaakt’

Patrick Roest is in het Noorse Hamar voor de tweede keer Europees kampioen allround geworden. De 27-jarige schaatser uit Lekkerkerk hield na een spannende 10 kilometer de Noor Sander Eitrem achter zich en passeerde hem in het klassement. Roest won de 10.000 meter in 12.58,09, Eitrem werd derde in 13.04,24.

In het klassement had Roest een kleine voorsprong op Eitrem. De Belg Bart Swings, die op de 10 kilometer vijfde werd in 13.22,92, eindigde als derde. Roest had in 2021 de Europese allroundtitel gewonnen door landgenoot Marcel Bosker en de Noor Sverre Lunde Pedersen voor te blijven. Hij veroverde ook drie keer de wereldtitel allround.



Eitrem had in het Vikingskipet na de 1500 meter de leiding in het klassement overgenomen van Roest. Met 1.44,44 had de Noor zijn tweede afstandszege gepakt, nadat hij een dag eerder ook al de beste was geweest op de 5000 meter.

Prachtig strijd tussen Roest en Eitrem

Op de 10 kilometer werd het een lange strijd tussen de twee schaatsers. Roest ging sneller weg dan de Noor, die desondanks dicht in de buurt bleef en de marge hield rond de 1,78 seconde die hij mocht prijsgeven om de eerste Noorse allroundtitel te pakken sinds Johann Olav Koss in 1991. Eitrem kwam halverwege iets terug, maar toen plaatste Roest zijn versnelling. De Noor ging ook sneller schaatsen, maar kon een tweede versnelling van Roest niet meer beantwoorden.

Beau Snellink kwam op de 10.000 meter tot de vierde tijd van 13.08,52 en pakte de zesde plaats in het klassement. Voor Marcel Bosker was er na 13.26,73 de zevende plaats. Roest moest afgelopen jaar op dezelfde ijsbaan de wereldtitel allround laten aan de inmiddels gestopte Zweed Nils van der Poel. Eitrem was toen de nummer 5 in het klassement. Anderhalve week geleden veroverde Roest nog met overmacht de Nederlandse allroundtitel door alle vier de afstanden te winnen.

Volledig scherm Patrick Roest en Sander Eitrem. © ANP

Alles of niets

,,Ik denk dat ik het voor het publiek heel mooi heb gemaakt”, zei de schaatser uit Lekkerkerk na zijn overwinning. Roest verspeelde de leiding in het klassement met een mindere 1500 meter en was na afloop van die rit vooral boos op zichzelf. ,,Ik baalde dat ik tien dagen geleden 1.44,05 in Thialf reed en nu zo’n rit (1.45,83). Ik wist dat ik het mezelf onnodig moeilijk had gemaakt. Het was heel lastig, maar mijn coach en teamgenoten zeiden dat eerst de 10 kilometer kwam waarin ik alles nog recht kon zetten. En dat is gelukkig gelukt.”

Na die strijd voelde de titel voor Roest ook heel mooi. ,,Ik kan zelf terugkijken op dingen die ik beter moest doen, maar ik ben blij met deze titel en dat we het allrounden weer een beetje op de kaart hebben gezet met zo’n mooie strijd. Ik ben bij dat ik tegen Eitrem kon rijden en we er een beetje Nederland - Noorwegen van hebben gemaakt. Ik hoop dat de volgende keer dat we hier rijden er ook weer een beetje meer Noren in het stadion zitten.”

Volledig scherm Patrick Roest rijdt voor nagenoeg lege tribunes zijn ereronde. © SCS/Soenar Chamid

Het contrast met het NK was groot. ,,Het NK was misschien saai voor het publiek, maar dat was voor mij heel relaxed”, vergeleek Roest dit toernooi met het kampioenschap waar hij vier afstanden won. ,,Dit was voor het publiek machtig mooi, maar voor mij minder mooi. Achteraf kan ik ervan genieten, maar als ik ermee bezig ben voel ik vooral de zenuwen en moet ik elke race vol de focus houden.”



De 27-jarige schaatser van Reggeborgh denkt ook dat hij tien dagen geleden op het NK allround beter was dan nu. ,,Het beste uit mezelf halen was dit weekend niet zo veel als op het NK. Maar als je hier rijdt, moet je er het beste van maken. Hier zaten goede dingen in het weekend en ook slechte dingen. Dat moet ik meenemen naar de rest van het seizoen.”

Bekijk hieronder de uitslag van de 10.000 meter en het eindklassement.

EK allround vrouwen: 1500 meter

EK allround mannen: 1500 meter

EK allround vrouwen: 5000 meter

EK allround mannen: 10.000 meter

Klassement EK allround (vrouwen)

Klassement EK allround (mannen)

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

