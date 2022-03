Patrick Roest nog niet verlost van Nils van der Poel: ‘Hij laat zien dat hij ook een beetje kan sprinten’

Blessure Kjeld Nuis schrikt zich een ongeluk, maar vreest niet voor Spelen: ‘Nul gevaar’

Hij is een van de drie hoofdrolspelers in een autoreclame die draait om drama, gevolgd door succes. Om vallen en opstaan. Laat ironisch genoeg juist die reclame vanmiddag precies na het ongewenst korte optreden van Kjeld Nuis op het NK sprint in beeld komen. Tweeënhalve week voordat de schaatser in Peking in actie moet komen op de schaatsmijl, loopt hij een blessure op. ,,Ik ben heel erg geschrokken.”

22 januari