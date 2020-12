Patrick Roest op sensationele wijze naar Nederlands record op 10.000 meter

Patrick Roest heeft bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen in de voorlaatste rit het Nederlands record op de 10.000 meter verbeterd. De 25-jarige allrounder van Team Jumbo-Visma finishte in een prachtige tijd van 12.35,20.

Daarmee reed hij het nationaal record van teamgenoot Sven Kramer, die op 12.38,89 uitkwam in 2017 in Zuid-Korea, uit de boeken. Roest reed de tweede tijd ooit op de 10.000 meter. Alleen de Canadees Graeme Fish was in februari dit jaar op de hooglandbaan in Salt Lake City sneller: 12.33,86. Voor Roest, die in de eindfase nog een indrukwekkende versnelling plaatste, zat een sensationeel wereldrecord er net niet in.

Tegenstander Jorrit Bergsma fungeerde als een prima gangmaker, reed halverwege zelfs even weg bij Roest, maar moest in de laatste twee ronden toch zijn meerdere erkennen in de drievoudige wereldkampioen allround. De Friese stayer greep het tweede en laatste ticket voor de WK afstanden half februari met een tijd van 12.37,72. Marwin Talsma, die begin november verrassend de Nederlandse titel veroverde op de 10.000 meter, moest in de laatste rit genoegen nemen met de derde tijd: 13.00,04.

Volledig scherm Patrick Roest (r) in actie op de 10.000 meter tegen Jorrit Bergsma tijdens het WK-kwalificatietoernooi schaatsen in Thialf. © BSR Agency

Kramer meldde zich af voor de 10.000 meter. De 34-jarige Fries wil zich volledig gaan concentreren op de 5000 meter en de ploegachtervolging bij de wereldbekers in januari en de WK afstanden. Hij liep zondag plaatsing voor de EK allround, half januari in Thialf, mis door een teleurstellende race op de 1500 meter (zeventiende tijd).

De ontketende Roest won eerder in Thialf de 1500 meter en de 5000 meter (in een baanrecord). Hij profiteerde optimaal van de uitstekende omstandigheden in Heerenveen met een lage luchtdruk en een goede ijsvloer. ,,Jorrit en ik hebben er een mooie strijd van gemaakt. We hebben elkaar echt naar een hoger niveau getild”, sprak de sterke boerenzoon uit Lekkerkerk glunderend bij de NOS.

,,De angst om kapot te gaan, is weg. Misschien kan ik nog wel beter op deze afstand, gezien mijn slotronden van 28,3 en 28,2 seconden. Dat is best bijzonder, maar dat heb ik mede te danken aan Jorrit. Hij ging iets eerder aan, waardoor ik extra moest aanzetten om hem nog voorbij te gaan. Ja, we zaten ook nog dicht op het wereldrecord, maar dat wist ik niet toen ik aan het rijden was. Dat was voor vandaag echter nog net iets te hoog gegrepen.”