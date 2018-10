Pechstein krijgt geen gelijk bij Europees hof

In dat jaar werd Pechstein voor twee jaar geschorst vanwege afwijkende bloedwaarden. Dat was het begin van een lange juridische strijd. Volgens de vijfvoudig olympisch kampioene zijn haar schommelende bloedwaarden erfelijk bepaald.



Pechstein eist een schadevergoeding van meer dan 5 miljoen euro van de ISU. Ze vindt dat het CAS niet onpartijdig is, onder meer omdat sportbonden de rechters leveren.



De rechters in Straatsburg gingen hier niet in mee. Wel oordelen zij dat Pechstein recht heeft op een schadevergoeding van 8000 euro omdat haar zitting bij het CAS niet openbaar was.