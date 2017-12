Pechstein slaat EK schaatsen in Kolomna over

Bloemen pakt ook wereldrecord op 5000 meter van Kramer af: 'Nooit verwacht'

11 december Sven Kramer wist dat het een risico was. Zelf de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City overslaan en vervolgens op tv zien dat hij ook zijn laatste wereldrecord kwijt is. De Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen schaatste vanavond in een akelig vlakke 5000 meter naar een nieuw wereldrecord: 6.01,86. ,,Ik keek altijd enorm op tegen het wereldrecord van Sven. Dat ik die tijd zo dik zou verbreken, had ik nooit verwacht."