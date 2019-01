Programma en uitslagen EK sprint

‘Vriendin zette verbrande Sjinkie Knegt meteen onder de douche’

10:22 Shorttracker Sjinkie Knegt werd gisteren door zijn vriendin gevonden nadat zijn kleding in brand was gevlogen bij het aansteken van een houtkachel. De vrouw trof hem aan in de huiskamer, gooide meteen een pan water over hem heen en zette hem onder de douche. Dat vertelt Knegts manager vandaag in de Leeuwarder Courant.