Programma en uitslagen wereldbekerfinale

Van Ruijven miste belletje van Rutte

18:24 Premier Mark Rutte had er vanmiddag even geen erg in dat de shorttracksters ook nog een halve finale relay moesten rijden. Zijn belletje om Lara van Ruijven, de eerste Nederlandse wereldkampioene in de sport, te feliciteren, strandde zodoende. ,,Jeroen (Otter, de bondscoach red.) heeft opgenomen”, lachte Van Ruijven. ,,Ik bel hem nog wel terug.”