Raakt Van Kerkhof haar medailles kwijt? 'Dat ligt niet voor de hand'

Shorttrackster Yara van Kerkhof (27) kreeg in juni 2017 van de internationale schaatsunie (ISU) te horen dat er afwijkingen waren geconstateerd in haar bloedwaarden, vastgelegd in haar bloedpaspoort. Het betrof metingen van december 2015 en maart 2016. Een tuchtzaak werd gestart tegen Van Kerkhof, die zich in januari van dit jaar verdedigde tijdens een rechtszaak in Düsseldorf.



Op 24 januari, de dag van het vertrek naar Azië voor de Olympische Spelen, werd ze door de ISU telefonisch op de hoogte gesteld van de vrijspraak. Eind april ging de mondiale antidopingorganisatie WADA in beroep tegen het vonnis. Later dit jaar komt de zaak voor bij sporttribunaal CAS.



Drie vragen aan Herman Ram (foto), directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit, over het bloedpaspoort en de eventuele consequenties voor Van Kerkhof.

Wat moeten we ons voorstellen bij afwijkende bloedwaardes?

,,Variërende bloedwaarden zijn volstrekt natuurlijk. Maar als de onder- en bovengrens doorbroken wordt, komt de vraag: hoe kan dit? Er kunnen natuurlijke redenen zijn, zoals een hoogtestage, medicijngebruik of de plaats waar de bloedtest is afgenomen. Er gaat heel wat water door de Rijn voordat deskundigen de conclusie trekken dat er sprake is van een ongeoorloofde handeling of stof. Dan wordt een tuchtprocedure opgestart. Het is dan aan de sporter om zich te bewijzen. Dat is hier gebeurd."

Wat zegt het dat WADA in beroep gaat?

,,Het is de vraag of WADA zo'n inhoudelijk oordeel heeft. WADA waakt over de correcte toepassing van de regels en alles wat daarbij hoort. Ze krijgen zaken binnen van over de hele wereld en kunnen slechts in tientallen per jaar beroep aantekenen, meer kunnen ze niet aan. Hier gaat het om een zaak van een belangrijke olympische sport en een op hoog niveau functionerende sporter. Dat is een zaak die WADA niet zomaar laat lopen, al zegt het niet per definitie iets over hun inhoudelijke standpunt. Het is niet vreemd dat WADA in een zaak als deze beroep aantekent."

Is er een kans dat Van Kerkhof haar olympische medailles moet inleveren - en daarmee ook de andere Nederlandse vrouwen die brons wonnen op de relay?

,,Dat is een lastige vraag. De regel is dat het wedstrijdresultaat vervalt als er in die wedstrijd een dopingovertreding is gemaakt. Maar een paspoortzaak draait niet om één moment, maar om een langere periode waarin resultaten verzameld zijn. Daardoor vervalt een wedstrijdresultaat niet automatisch. Uitgesloten is het niet, al ligt het bepaald niet voor de hand."