Rianne de Vries zegt shorttrack na dit seizoen vaarwel: ‘Veel zin om mijn energie in iets nieuws te steken’

Rianne de Vries stopt na dit seizoen met shorttracken op het hoogste niveau. Dat maakte ze woensdagmiddag zelf bekend via Instagram. De 32-jarige De Vries vindt het mooi geweest nu ze niet meer in staat is om mee te doen om de medailles.

De Vries had de afgelopen jaren onder meer last van de gevolgen van een enkelbreuk in 2017 waarna ze haar oude niveau niet meer haalde.

,,Met een glimlach neem ik afscheid van het schaatsen als topsporter. Het was een mooie en bijzondere tijd. Ik heb genoten van de spanning, het plezier, de successen en de supporters die mij in moeilijke tijden een hart onder de riem hebben gestoken", doelt De Vries op het plotseling overlijden van shorttrackster en vriendin Lara van Ruijven in 2020.

De Nederlandse kwam ruim tien jaar op het hoogste niveau uit in het shorttrack. ,,Ik heb altijd 100 procent gegeven, maar ben nieuwsgierig geworden naar wat er na topsport is. Ik heb ontzettend veel zin om mijn energie in iets nieuws te steken. Bedankt voor de support!”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Vries zegt nog niet te weten wat ze na dit seizoen gaat doen. Haar partner Daan Breeuwsma stopte vorig jaar al met shorttracken. Mogelijk wordt ze net als haar partner trainer, maar ook een baan in het bedrijfsleven is een optie. ,,Maar ik wil nu nog 100 procent blijven geven, elke dag weer. Dat zal ik ook blijven doen, tot het eind van dit seizoen.”

Palmares van De Vries

De Vries was in 2014 en 2018 van de partij op de Olympische Spelen, zij het als reserve. In 2022 maakte ze haar olympisch debuut op de 1.500 meter. De halve finales waren daar voor de Friezin het eindpunt.

In 2017 werd De Vries Europees kampioen op de 500 meter, het individuele hoogtepunt in haar carrière. Daarna volgden er voornamelijk medailles op de relay. In 2019 en 2020 werd ze met de Nederlandse ploeg Europees kampioen.

Op Instagram stromen de reacties binnen van collega-shorttrackers. Suzanne Schulting schrijft: ‘Ik ga onze koffie momentjes missen, en natuurlijk nog veel meer.’ Ook namen als Sjinkie Knegt, Yara van Kerkhof, Melle van ‘T Wout en Xandra Velzeboer spreken mooie woorden over De Vries.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.