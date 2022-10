Rintje Ritsma stapt voor het eerst als bondscoach op het ijs: ‘Dit moet een relatief makkelijke medaille zijn’

Olympisch kampioen Nao Kodaira kondigt afscheid aan

Schaatsster Nao Kodaira (35) heeft haar afscheid aangekondigd. De Japanse olympisch kampioen van de 500 meter bij de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 houdt het na haar laatste race in geboorteplaats Nagano, in oktober, voor gezien.

12 april