Roest houdt voorsprong op Pedersen en Kramer

Douwe de Vries, teamgenoot en tegenstander van Kramer in de voorlaatste rit, eindigde met een persoonlijk record van 1.44,24 op de vijfde plaats van de 1500 meter. De 36-jarige routinier bleef vierde in de tussenstand, op 29,50 seconden van Roest.



Pedersen was drie weken geleden bij de WK afstanden in Inzell op de 1500 meter, gewonnen door Thomas Krol, nog ruim anderhalve seconde sneller dat Roest. De 23-jarige blikvanger van Team Jumbo-Visma reed in Calgary zeker geen vlekkeloze rit, maar wist op kracht en karakter toch in het spoor van de Noor te blijven. Met een tijd van 1.43,31 zette hij zijn derde persoonlijke record dit weekeinde in Calgary neer. Pedersen zegevierde in 1.43,11.