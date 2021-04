Roest komt tot rust op boerderij: ‘Sommige koeien komen bij je staan omdat ze je kennen’

Door Lisette van der Geest



Op het erf van de familie Roest in Lekkerkerk staat een vijf maanden oud kalf met krullen. Patrick Roest (25) zag ’m vlak na de geboorte, net voordat hij afgelopen winter de schaatsbubbel in Heerenveen instapte – toch iets wat je even moet bekijken. En nu de winter voorbij is, en Roest vooral probeert te vergeten dat het voor de derde keer mislukte op de WK afstanden, staat het kalf er nog steeds. Met iets minder krul dan eerst. ,,Maar je herkent ’m wel.” En dat is dus mooi, vindt hij; het opgroeien van die beestjes zien.