Ronald Mulder emotioneel na mislopen Spelen: ‘Zou zomaar kunnen dat ik stop’

,,Mijn eerste 500 meter was best goed, maar ik maakte te veel fouten”, keek Mulder terug. ,,De eerste kruising kwam ik niet goed uit en in de tweede bocht kwam ik niet bij de blokjes. De tweede rit laat zien dat de basis niet goed is. Ik heb een liesblessure gehad en last van mijn rug, maar daar heb je nu niets aan.” Mulder realiseerde zich dat dit waarschijnlijk zijn laatste kans op de Spelen was. ,,Ik zit er ook ver vanaf”, vond hij. De zege ging verrassend naar Merijn Scheperkamp, die met 34,45 net iets sneller was dan Mulder toen hij vier jaar geleden de 500 meter won op het OKT (34,49). ,,Hij verdient dit. Hij reed ook heel hard.”

Mulder plaatste zich in 2009 als tweede op de 500 meter voor de Spelen van Vancouver. Daar werd hij bij zijn olympische debuut elfde. Vier jaar later pakte hij brons achter zijn broer Michel Mulder, die Jan Smeekens met enkele honderdsten van een seconden aftroefde in de strijd om het goud. Op het OKT in 2017, voor de Spelen van Pyeongchang, was Mulder verreweg de snelste, maar op de Spelen in Zuid-Korea zelf bleef hij steken op de zevende plaats.



Ook teamgenoot Hein Otterspeer greep naast een olympisch startbewijs op de 500 meter. De 33-jarige Zuid-Hollander kwam ten val op de eerste 500 meter en bleef in de tweede omloop met 34,89 ook buiten de top 3. Otterspeer lukte het eerder ook net niet om zich te plaatsen voor de Spelen van 2014 en 2018. Dit seizoen was hij in verschillende wedstrijden op de 500 en 1000 meter de beste Nederlander. In Salt Lake City kwam hij nog tot 34,26, maar werd hij gediskwalificeerd omdat hij zijn transponder niet om had.