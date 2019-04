Ronald Mulder jaar langer bij Reggeborgh

Sjinkie Knegt: Of ik überhaupt nog kan schaatsen weet ik niet

10 april Hij is op de achtergrond al een paar jaar betrokken bij de organisatie van Icederby. Maar of Sjinkie Knegt de eerste ‘Dutch Grand Prix’, in maart 2020, aan de start zal staan is totaal onzeker. ,,Ik voel me goed, mijn herstel gaat volgens plan, maar of ik überhaupt weer kan schaatsen weet ik op dit moment niet.”