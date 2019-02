Sablikova pakt tiende WK-goud op 5000 meter, zilver voor Visser

De Neeling in actie Ireen Wüst laat 1000 meter schieten

12:41 Ireen Wüst heeft zich teruggetrokken voor de 1000 meter op de WK afstanden in Inzell. De Brabantse zet al haar geld morgen op de 1500 meter. Wüst zou in de elfde rit in actie komen tegen Brittany Bowe. Ze wordt vanmiddag op de kilometer vervangen door Sanneke de Neeling, die in de eerste rit uitkomt tegen Yu-Ting Huang uit Taipeh.